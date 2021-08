Jacobsen: – Staten må ikke gi etter

Nyheter

Kampen mot å få et avfallsdeponi på Raudsand fortsetter for organisasjonen "Giftfritt Molde".

– Vi mener det er grunn til å frykte at Raudsand blir dumpingplass for avfall ingen vet hva er, og som skal ligge her med potensiell forurensingsrisiko for Tingvollfjorden, sier Stig O. Jacobsen i "Giftfritt Molde".

– Under besøket i Romsdal torsdag gjentok Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre at det blir ikke lagt et nasjonalt deponi for farlig avfall til Raudsand med Ap i regjering. Var ikke uttalelsen avklarende?

– Støres uttalelse var grei nok. Han viste til at Ap vil lytte til lokaldemokratiet. I saka om deponi på Raudsand er situasjonen at vertskommunen Molde stiller seg positiv til deponi på Raudsand, men negativ til et nasjonalt deponi for farlig avfall. Molde kommune representerer 1 prosent av arealet som berøres rundt Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden. Nabokommunene med 46.000 innbyggere og som representerer 99 prosent av arealet, er sterkt imot å få deponi på Raudsand. Det er kjent at selskapet som driver deponiet på Langøya, Noah AS, har utviklet ny prosess for prosessering av avfall, og kan drive på Langøya i mange år framover. Jonas Gahr Støre sparker på det grunnlaget inn åpne dører, sier Jacobsen.

Staten vil selge areal

Det har gått to år siden staten la sin del av arealene på Raudsand ut for salg. Én interessent meldte seg. Et sentralt spørsmål ved et salg av statens eiendom på Raudsand er om kjøperen må ta på seg ansvaret for å rydde opp i avfall fra industrivirksomheten på Raudsand.

– Vi er kjent med at det skal være et møte departementsnivå i Oslo mandag 23. august. To statsråder fra Venstre er involvert i saka; klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø. Problemstillingene rundt de forurensa massene som er lagret i Bergmesteren på Raudsand er kjent. Vår frykt er at departementet gir etter for kravet fra kjøperen, Veidekke, og selger området uten å kreve opprydding. Det er forståelig at Veidekke ikke vil ta dette ansvaret, for i framtida vil det kunne være vanskelig å slå fast hva av forurensing til fjorden som kom fra gammelt avfall og hva som måtte komme fra nytt avfall som er lagret på Raudsand, forklarer Stig O. Jacobsen.

Fjordens tilstand forverret

Organisasjonen "Giftfritt Molde" viser til undersøkelser Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har foretatt i Tingvollfjorden.

– Miljøtilstanden i fjorden har forverret seg de siste åra. Det ser ut til at Molde kommune ser gjennom fingrene med virksomheten på Raudsand, og at alt er lov, sier Jacobsen.

– Også statsminister Erna Solberg er utfordret om deponiet på Raudsand. Har dere fått svar fra Solberg?

– Nei.

– Hva gjør Giftfritt Molde dersom staten selger arealene på Raudsand uten å stille krav om opprydding i avfallet som er lagret i Bergmesteren?

– Skulle utfallet bli slik, vil det komme sterke reaksjoner mot avtalen. Området det er snakk om, tilsvarer 300 fotballbaner av Aker stadions størrelse. Over halvparten av arealet er tildekket, resten ligger på statens grunn. Slik planene tyder på, blir det et dumpingdeponi i åpent terreng. Vi ønsker ikke at det skal være avfallsdeponi på Raudsand med potensiell forurensingsfare til Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden - en fjord som har ei temmelig mørk forurensingshistorie, sier Stig O. Jacobsen.