FN-rapport: Klimaendringer setter 1 milliard barn i fare

Verdens barnefond, Unicef, slapp i natt sin klimarisikoindeks for barn for første gang. I rapporten kommer det fram at en milliard barn rundt om i verden er i ekstrem fare på grunn av klima- og miljøtrusler i sårbare lokalsamfunn.

Det er blitt samlet inn og analysert fakta om barn i 163 land i verden, og ifølge Unicef er barn ekstra sårbare for skadevirkninger av klimaendringer. Blant annet har barn større risiko for å dø eller komme til skade fysisk eller psykisk, advares det mot.

– Selv om ingen barn er ansvarlige for stigende globale temperaturer, er det de som må betale den høyeste prisen. Barna fra de landene som er minst ansvarlige for klimaendringer vil lide aller mest, sier direktør i Unicef, Henrietta Fore.

685 nye koronatilfeller registrert

Det er registrert 685 koronasmittede i Norge det siste døgnet. Det er 62 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 549 koronasmittede per dag, mot 490 foregående uke.

I Oslo er det registrert 147 nye koronasmittede siste døgn. Det er 38 over snittet de sju foregående dagene. Oslo har registrert over 100 smittetilfeller hver dag denne uka.

Ruud vant i Cincinnati – klar for kvartfinale

Tennisproffen Casper Ruud tok en overlegen seier mot Diego Schwartzman i åttedelsfinalen av ATP Masters-turneringen i Ohio i natt. Ruud vant 6-4, 6–3 og var aldri truet.

I kvartfinalen venter Alexander Zverev, som for tiden er rangert som verdens femte beste tennisspiller. Ruud er til sammenligning ranket som nummer elleve.

Flere evakueringsfly har landet i Danmark

Torsdag kveld landet dagens andre fly med evakuerte fra Afghanistan i København. To andre fly har i løpet av natta tatt av fra henholdsvis Islamabad i Pakistan og Dubai, begge med retning København, går det fram av FlightRadar24.

Tidligere torsdag landet et fly med 84 evakuerte. Det er uklart hvor mange som er om bord i de siste flyene, men på bilder fra flyplassen ser det ut til at flere busser står klare til å ta dem imot.

Sydney stenges ned ut september

En nesten to måneder lang nedstengning i Sydney, Australias største by, blir forlenget ut september. I tillegg blir det obligatorisk for alle å bruke munnbind på offentlig område. Kun personer som trener utendørs, får unntak. Det opplyser delstatsminister Gladys Berejiklian, skriver Sydney Morning Herald.

Det ble registrert 642 nye smittetilfeller og fire nye dødsfall i delstaten New South Wales, som rommer Sydney, fredag. Det er tredje dag på rad med mer enn 600 nye tilfeller