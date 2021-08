Nå kan du sikre deg andre dose på kort varsel

Nyheter

Molde kommune har fått over 6000 vaksinedoser til neste uke og antallet er rekordhøyt. Mange har nå fått kansellert sin opprinnelige time for andre dose, og kommunen er godt i gang med å sende ut nye innkallinger mellom 23. og 29. august.

Det melder kommunen via ei pressemelding torsdag.

– Når vi sender ut så mange innkallinger, så blir det selvsagt også noen avbestillinger. Kommunen har allerede 120 ledige timer for 23. og 24. august som vi trenger å fylle opp, sier fagleder for helse og omsorg i Molde kommune, Siri Haukaas.

Bestill time sjøl

De som ønsker å bestille resttime, gjør det med å logge seg inn på helsenorge.no. De ledige timene legges ut forløpende, og alle som har tatt første dose for minimum fire uker siden, kan sikre seg en resttime.

– Vi håper at færrest mulig belaster koronatelefonen for å endre tidspunktet for andre dose, sier Haukaas, med en klar oppfordring til å bruke helsenorge.no.

Timene kan bare bestilles av de som er over 18 år og som er innbygger i Molde kommune. De kan også brukes til første dose for de som endra ikke har tatt den. Alle som endrer timen sjøl, får automatisk kansellert tidspunktet for vaksinering som de har fått på SMS fra kommunen.

Bekreft den nye timen

Molde kommune minner om at alle som mottar ny time på SMS, snarest må bekrefte timen.

– Det er faktisk 550 personer som enda ikke har bekreftet om de vil ha andre dose fra mandag til onsdag i neste uke, opplyser faglederen.

Dermed vet ikke kommunen hvor mange timer som blir ledige, og som kan tilbys til andre som ønsker timen.

– Logistikken er utfordrende, så nå håper vi virkelig at folk snarest bekrefter eller endre timen sin sjøl på helsenorge.no, sier Haukaas.