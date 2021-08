Molde-kvinne tiltalt for vold og en rekke trusler

Nyheter

Ei kvinne fra Molde, i starten av 50-åra, må møte i Møre og Romsdal tingrett avdeling Kristiansund i neste uke. Hun står tiltalt for en rekke tilfeller «for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».