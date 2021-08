Trapper ned korona-beredskapen:

Helse MR: 117 millioner i overskudd – så langt i år

Overskuddet går opp og ventetidene ned, til under landsnittet. Men pasientene i Helse Møre og Romsdal må fortsatt vente for lenge, slik at flere tiltak fortsetter. Og snart trapper toppsjef Øyvind Bakke ned korona-beredskapen.