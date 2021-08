Nyheter

I en kontroll på E39 i Gjemnes onsdag ble 13 sjåfører vinket inn fordi de hadde kjørt for for. Alle måtte ut med forenkla forelegg til fordel for statskassa. Høgste hastighet ble målt til 96 kilometer i timen. Kontrollen ble holdt i ei 80-sone, melder politiet i Møre og Romsdal.