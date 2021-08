To helikopter (!) i fergekøen

Nyheter

Like etter klokka 20 mandag kveld oppdaget vi en meget spesiell transport på veg inn mot Molde, det var en hel kolonne av blinklys langs Fannestrandsvegen. Først med en følgebil som varslet om brei last. Særdeles brei last. Mange skuelystne sperret opp øynene da de oppdaget at det var to helikopter som ble fraktet med skotsk-tysk spesialtransport. Rbnett fikk kontakt med følget på fergekaia.