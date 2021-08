Nå framskyndes andre vaksinedose

Nyheter

Andre vaksinedose framskyndes for de som har fått time før 13. oktober. Det melder Molde kommune via ei pressemelding tirsdag.

– Disse får nå en SMS fra kommunen med beskjed om at timen er kansellert, opplyser Siri Haukaas. Hun er fagleder for helse og omsorg i Molde kommune. Deretter får de en SMS med en ny time på et tidligere tidspunkt. Den nye timen må bekreftes på helsenorge.no.

Eventuelt må du takke nei, og bestille ny time via helsenorge.no De som har time for andre dose etter 13 oktober, vil også få framskyndet time, men de får beskjed seinere.

Må øke kapasiteten

På det meste har kommunen så langt vaksinert 2300 personer i løpet av ei uke. Når antallet økes til over 6000 innebærer det at kommunen må ha flere medarbeidere i sving og at de må ta i bruk flere vaksinasjonsdager enn tidligere.

– Det blir utfordrende, men dette skal vi greie med god hjelp av ansatte og frivillige, sier Haukaas. Kommunen mottar nå vaksiner fra både Pfizer og Moderna.

Alle over 18 år i Molde kommune har nå fått tilbud om dose 1.