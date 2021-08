Molde kommune har prøvd samme oppskrift før – slik forklarer kommunalsjefen at det må de lykkes med nå

Stort merforbruk, liten utsikt til friske midler og et økende rekrutteringsproblem. – Vi er nødt til å tilpasse tjenestene for fremtida. Omstilling må til for å kunne nå målet om en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon, sier kommunalsjef helse og omsorg i Molde, Tanja Thalén.