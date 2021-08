Nyheter

Fengslingsmøte etter skyting i Oslo

Den 34 år gamle mannen som er siktet for å ha skutt to personer på T-banen på Skøyenåsen stasjon søndag, fremstilles i dag for varetektsfengsling. Mannen, som har erkjent å ha skutt de to personene, nekter straffskyld og hevder det var selvforsvar.

Arbeidslivsbarometeret for 2021

YS og AFI (Arbeidsforskningsinstituttet AFI – Oslo Met) presenterer Arbeidslivsbarometeret for 2021. Undersøkelsen, som i år går nærmere inn på hvilke effekter pandemien har hatt for arbeidslivet, blir presentert på Arendalsuka tirsdag formiddag.

Oslo-drap i retten

En 47 år gammel Oslo-mann møter i dag i Oslo tingrett. Han er tiltalt for å ha kvalt sin egen mor til døde i en bolig på Sofienberg i Oslo i fjor høst. 47-åringen har knyttet seg selv til handlingen, men nekter straffskyld. Statsadvokaten har varslet påstand om forvaring.

Nato om Afghanistan

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal tirsdag klokken 15 holde en pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan, der den dramatiske evakueringen fremdeles pågår etter at Taliban tok makten.

Haalands Dortmund møter Bayern München

Erling Braut Haaland storspilte i serieåpningen mot Eintracht Frankfurt i helgen med to mål og tre målgivende pasninger. Tirsdag kveld barker 21-åringens Dortmund mot Bayern München i den tyske Supercupen, en kamp hvor forrige sesongs ligavinner og cupvinner møtes. Det er tredje året på rad at de to lagene møtes i Supercupen.