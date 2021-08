Far og sønn funnet døde etter mulig okseangrep i Sykkylven

Nyheter

Det var Odd Kåre Fet (78) og Ole André Ramstad Fet (52) som døde. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

– De to skulle av gårde for å flytte dyr som var på beite. Noe har skjedd på stedet der, som har gjort at dyrene sannsynligvis har gjort utfall mot de to på en slik måte at de har blitt hardt skadd og omkommet, sier seksjonsleder Tony Gjerde på Sykkylven lensmannskontor.

I ei pressemelding opplyser politiet at de fikk melding om hendelsen klokka 22.30 søndag kveld, via AMK.

Ambulansepersonell og luftambulansen var på stedet, og livreddende tiltak ble satt i gang. Men dessverre sto ikke livet til å redde for de to.

Detaljene i hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent. Politiet vil fortsette etterforskningen. De kategoriserer hendelsen som en tragisk ulykke.

Ifølge Sunnmørsposten har de avdøde tilknytning til stedet hvor de ble funnet. De pårørende ber om ro.

– De pårørende ber om ro rundt sin egen situasjon, og den tragiske omstendigheten de står i. Dette omfatter også unødvendig trafikk der hendelsen skjedde, sier seksjonsleder Tony Gjerde ved Sykkylven lensmannskontor via pressemeldinga.

Sykkylven-ordfører Odd Jostein Drotninghaug sier at de pårørende blir ivaretatt av omsorgsberedskapen i kommunen.

Det blir holdt åpen kirke mellom klokka 19 og 21 mandag kveld.