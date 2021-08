Nyheter

Nordmenn evakuert fra Afghanistan

Det danske forsvaret har evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan med fly. Det opplyste Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen i natt. Evakueringen skjedde i går kveld under meget vanskelige forhold, sa hun.

Hun nevnte ikke hvor mange som er blitt evakuert. Verken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet her hjemme kunne i natt bekrefte opplysningene. UD vuttaler seg ikke om detaljer, av hensyn til sikkerhetssituasjonen.

Nesten alle ute av Kabul

De fleste av de ansatte ved vestlige lands ambassader i Kabul er nå ute av byen, opplyste en amerikansk tjenestemann i natt. Helikoptre begynte i går å frakte diplomater fra Kabul til flyplassen etter at Taliban gikk inn i byen tidligere på dagen.

I natt bekreftet USA at landet har firet flagget på sin ambassade i Kabul og at alt personell er sendt til flyplassen. Flyplassen er under kontroll av USA, som ivaretar sikkerhet og flygekontrolltjenesten.

Stigende dødstall etter skjelv

Dødstallet etter jordskjelvet som rammet Haiti i lørdag, har steget til 1.297 mennesker, opplyste myndighetene i landet i natt. Antall skadde har steget til 5.700 personer. I går sto dødstallet på 724 personer, og antall skadde var da oppgitt til 2.800.

Det kraftige jordskjelvet hadde en styrke på 7,2. Redningsarbeidet er en kamp mot klokken siden den tropiske stormen Grace ventes å treffe landet senere i dag med kraftig vind og nedbør.

Zambias opposisjonsleder vinner av presidentvalget

Opposisjonsleder Hakainde Hichilema er erklært vinner av presidentvalget i Zambia. Det opplyste valgkommisjonen i landet etter at stemmene fra 155 av landets 156 valgdistrikter var telt opp og bekreftet.

Hichilema fikk 2.810.757 stemmer, mens sittende president Edgar Lungu fikk 1.814.201 stemmer i torsdagens valg.

Norge: Konstruktive Venezuela-samtaler

Helgens første samtaler i Mexico mellom Venezuelas regjering og opposisjon, tilrettelagt av Norge, har vært konstruktive, opplyste Utenriksdepartementet i natt.

Partene er enige om å møtes igjen fra 3. til 6. september.

Oslo-skyting: Politiet undersøker rasistisk motiv

To personer med utenlandsk etnisk opprinnelse ble i går kveld skutt inne i en T-banevogn på Skøyenåsen, øst i Oslo. En hvit mann i 30-årene er pågrepet i saken, mistenkt for å stå bak ugjerningen.

Politiet sa i natt at de undersøker om skytingen kan ha vært rasistisk motivert. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom ofrene og gjerningspersonen. Det var mange vitner til skytingen, og politiet beskriver hendelsen som "utrolig dramatisk".

FHI: Smitten kan øke ved skolestart

At hundretusenvis av elever begynner på skolen igjen denne uka, vil bidra til noe økt smitte i samfunnet. Men smitten vil bli holdt under kontroll, tror Folkehelseinstituttet (FHI).

Fullvaksinerte lærere og hyppig koronatesting kan bidra til at smitten holdes i sjakk på skolene, ifølge instituttet.