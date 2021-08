Fullvaksinert smittet i Hustadvika

Nyheter

Vedkommende, selv om hen var fullvaksinert, satt allerede i smittekarantene. Den smitta er satt i isolasjon, og har det etter forholdene bra.

Smittekilde er fra kjent smitte i Molde kommune. Hustadvika kommune har gjennomført nødvendig smittesporing, og har godt samarbeid med nabokommunen.

Kommuneoverlegen vil påpeke at vaksinering med to doser mRNA-vaksine gir svært god beskyttelse mot alvorlig covid-19.

– Vaksinen bidrar også til betydelig mindre smittespredning. At noen vaksinerte får covid-19 og også kan spre smitte videre er et argument for vaksinasjon og ikke imot. Vi oppfordrer derfor alle til å vaksinere seg. I tillegg oppfordrer vi alle med symptom om å teste seg, være flink med smittevernstiltak slik som avstand, bruk av munnbind der man ikke kan overholde meteren, og god håndhygiene, skriver kommunelegen i en pressemelding.