Bjørn mistet to nieser i lynnedslag. Nå vil han sikre lokal fjellbu

Lynnedslag førte til at to av Bjørn Ketil Myrsets nieser mistet livet under en fjelltur på Sunnmøre tidligere i sommer. Nå ønsker Myrset å sikre den populære utfartshytta Blånebu på Meisalfjellet mot lynet.