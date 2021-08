Nytt smittetilfelle i Molde - ber folk som var på matbutikk være obs

Nyheter

Vedkommende som har testet positivt er hjemmehørende i Molde.

Smittekilden er kjent, og knyttes til nærkontakt i en annen del av landet.

Smittesporing er avsluttet og fire nærkontakter er satt i karantene.

Molde kommune opplyser i en pressemelding torsdag kveld at den smittede var på Kiwi i Langmyrvegen tirsdag 10. august.

Kommunen ber de som har vært på Kiwi mellom kl. 20.00 og 21.30 tirsdag 10. august, og som utvikler luftveissymptomer eller feber, om umiddelbart å gå i karantene, og bestille time for koronatesting. For å være på den sikre siden, så gjelder dette også for de som er vaksinerte.

– Det er veldig viktig at alle som får symptomer tester seg så snart som mulig, uttaler kommunalsjef Tanja Thalén.

Dette er det 12. tilfellet av koronasmitte registrert i Molde kommune i august måned.