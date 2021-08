Har du en skolesekk til overs? Da kan noen andre få glede av den

Nyheter

MOLDE. – I fjor fikk vi inn og leverte ut rundt 40 skolesekker til strålende fornøyde barn, men i år henger vi etter, forteller Torunn Haldorsen, avdelingsleder for Molde frivilligsentral, som driver Gratisbutikken i Myrabakken i Molde sentrum.

Siden i forrige uke har de tatt imot brukte skolesekker som kan komme andre barn til gode, men de trenger fortsatt mange flere sekker.

Nå har de bare fått inn en fjerdedel, og første skolestart er mandag 23. august.

– En ny sekk i dag koster rundt 900 kroner. Det er 900 kroner mange ikke har. For de som kjøper seg en ny, eller har andre til overs, kan det være fint å tenke på at den gamle sekken blir brukt, sier Haldorsen til Romsdals Budstikke.

– Betyr utrolig mye

Hun oppfordrer folk til å se over hjemme om det er noe som blir til overs av både sekker og pennal.

– Det er mye bedre at de blir brukt, enn at de blir liggende i et skap, eller kastet.

Å forebygge utenforskap er en viktig oppgave for Gratisbutikken.

– Det betyr mye å få være en del av fellesskapet. Da handler det også litt om utstyr. Å få en fin sekk til skolestart med et søtt motiv, og som ligner på venninnenes, betyr mye for en liten skolejente. Det har vi sett før når vi har delt ut skolesekker til både gutter og jenter, forteller Haldorsen.

Kan leveres alle dager

Sekkene kan leveres inn på Molde frivilligsentral mandag-fredag mellom kl. 10 og 14, eller i Gratisbutikken Molde sin åpningstid: tirsdager kl. 12-15 eller torsdager kl. 16-18.

– For de som ikke rekker innom på dagtid har vi også en putekasse i bakgården hvor man kan legge utstyret i, opplyser Haldorsen.

Gratisbutikken er et tilbud til hele Molde kommunes befolkning hvor de som trenger det eller ønsker det kan komme og hente klær og sko gratis.

– Sekkene bør ha en gjenbruksverdi, men det gjør ikke noe om man ser at de er brukt. Det blir de jo fort uansett, sier hun.