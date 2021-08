Gravestart til gardemusikk

Nyheter

– Jeg hadde ikke så veldig lyst, men Aksel overtalte meg, humrer Tony Berg. Han har jobbet frivillig med ÅIF sin gjenbruksbutikk siden 2006. Egentlig var planen at det var han og resten av gjenbruksbutikkgjengen på Åndalsnes skulle stå for åpninga av det som trolig blir fylkets nest største hall til neste år og at dugnadsgjengen på Øran skulle ta det første spadetaket. I siste liten ble det byttet om. Derfor var det plutselig Tony Berg som ble oppfordra til å ta spakene på gravemaskina som setter i gang for fullt over helga. Og dét til tonene fra 18 gardister.