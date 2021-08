Spiser opp gevinsten 

Nyheter

Fra 1. juli i år ble ferjetakstene satt ned. Det skjedde etter et forlik i Stortinget mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Den som trodde at takstene skulle holdes nede i tida som kommer, må tro om igjen. Om mindre enn to måneder får trafikantene høyere regning igjen.