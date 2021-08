Nyheter

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, uttaler til VG at flyet fra Oslo til Molde onsdag ettermiddag tilsynelatende ble rammet av et lyn etter avgang, og når dette skjer er det standard at flyet skal sjekkes av teknikere.

Han forteller videre til VG at det er i Oslo det er teknisk kompetanse til å sjekke flyet.

Passasjerene som skulle til Molde ble tatt over i et annet fly på Gardermoen, og ankom Molde rundt en og en halv time forsinket.