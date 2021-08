Nå kan enkelte få dose 2 av koronavaksinen tidligere

Nyheter

Det melder Molde kommune. På grunn av ledige timer blir det nå mulig å fremskynde vaksinering av dose 2 for de som har opprinnelig time tirsdag 7. og onsdag 8. september. Fra og med i dag, tirsdag 10.august, vil det være mulig å bruke bookingmodulen på Helsenorge.no til å få endret time for vaksineringen av dose 2. Du finner den også på Molde kommunes sider her.

– Vi ønsker å fremskynde vaksineringen av dose 2 når vi har mulighet til det og sørge for at vi har helt fulle vaksinekalendere, sier kommunalsjef helse og omsorg Tanja Thalén til Romsdals Budstikke.

– Det er ikke mulig å endre time for dose 2 for noen andre enn de som allerede har time på disse to datoene, og det er heller ikke mulig å kontakte vaksinetelefonen for å gjøre slike endringer, skriver Molde kommune.

De som har time for vaksinering av dose 2 i Nesset og Midsund onsdag 8. september må ta kontakt på e-post eller vaksinetelefonen for å få endret timen sin.

Thalén oppfordrer om at de som ikke har fått time for dose 1 ennå bestiller time for vaksinering så snart som mulig.

Over 29.000 vaksinedoser satt: Dette er vaksinestatus i Molde – kommunen ber alle som har fått tilbud om å møte opp Dersom du bor i Molde kommune og ikke har fått tilbud om vaksine ennå, eller om du har ombestemt deg og ønsker å ta vaksinen likevel, må du bestille time nå.

– Molde kommune forholder seg til retningslinjene gitt fra FHI og publiserer fortløpende på kommunens nettsider dersom det blir endringer, står det på kommunens nettside.