Sliter psykisk

Pågangen for å få rask psykisk helsehjelp har økt kraftig her: – Vi har nå veldig mange i aldersgruppa 30 til 40 år

Pågangen for å få rask psykisk helsehjelp i Hustadvika har økt kraftig under pandemien. Folk er redd for å miste jobb og relasjoner.