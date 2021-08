Leteaksjon i Valldal avsluttet – tenåring funnet i god behold

Nyheter

Rundt klokken halv seks torsdag meldte politiet i Møre og Romsdal om at det var iverksatt leteaksjon etter en jente, som sist ble sett onsdag kveld ved Jemtegård campingplass. Fredag morgen like etter klokken syv opplyste politiet at jenta var funnet. Hun er uskadd.