Nyheter

En bil skal ha blitt kjørt i grøfta langs Raudsandvegen i Molde kommune onsdag ettermiddag. Politiet, som meldte om ulykka like over klokka 16, opplyser at to personer skal være involvert.

I en oppdatering rundt klokka 17, opplyser politiets operasjonsleder at det var et eldre ektepar som satt i bilen. Kvinna, som klaget på smerter i nakke og korsrygg, fraktes til legevakta i Molde for en sjekk.

Det er ukjent hva som forårsaket utforkjøringen.