Høyre, Venstre og KrF om veien videre

Klokka 10 holder regjeringspartiene pressekonferanse for å presentere noen felles steg som blir viktig for dem i neste periode. Samtidig blir regjeringens politiske regnskap for inneværende stortingsperiode lagt fram.

Slegge-Henriksen kjemper om OL-medalje

Eivind Henriksen er Norges håp i sleggefinalen i OL, som starter klokka 13.15 norsk tid. 30-åringen avanserte til finale med et kast på 78,79 meter, som er norsk rekord.

Norges eldste OL-utøver i finale

Geir Gulliksen (61) og hesten Quatro skal i aksjon i finalen i sprangridning i OL klokka 12. De måtte tåle et surt feilpoeng i tidsstraff i gårsdagens kvalifisering, men kom seg likevel videre. Gulliksen er tidenes eldste norske OL-utøver.

Fotball-NM for kvinner starter

Det spilles 18 kamper i 1. runde i fotball-NM for kvinner i dag. Hele 1. divisjon og en rekke 2.-divisjonslag skal i aksjon. Træff og KIL/Hemne tjuvstartet årets mesterskap i går, noe som endte med 8-0-seier til KIL/Hemne.

Ett år siden Beirut-eksplosjonen

I dag er det ett år siden store deler av Beiruts havneområde og sentrum ble lagt i grus da hundrevis av tonn med kjemikalier gikk i lufta 4. august 2020. Flere hundre mistet livet i eksplosjonen, som også førte til at flere hundre tusen mistet hjemmene sine.