Nyheter

Høyeste smittetall siden slutten av mai

Det siste døgnet er det registrert 475 koronasmittede i Norge. Det er 202 flere enn samme dag i forrige uke. Vi må tilbake til 26. mai for å finne et høyere tall på smittede registrert på ett døgn. Da lå det på 499.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 338 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 227, så trenden er stigende.

Nytt forbud mot utkastelser i USA

USAs smittevernetat CDC innfører et nytt forbud mot utkastelser. Et opprinnelig forbud, som ble innført av smittevernetaten CDC grunn av koronapandemien, utløp mandag.

Dermed sto rundt 3,6 millioner amerikanere i fare for å bli hjemløse mens pandemien fortsatt har et godt tak om USA. Det nye forbudet vil vare fram til 3. oktober, og skal ifølge nyhetsbyrået AP gjelde områder der 90 prosent av landets befolkning er bosatt.

New York Times: FDA går mot full Pfizer-godkjenning

USAs legemiddeltilsyn FDA kan komme med en full godkjenning av koronavaksinen fra Pfizer/Biontech i september, skriver New York Times. Avisa får dette opplyst av kilder tett på prosessen. Godkjenningen ventes å åpne for krav om vaksinering for flere sykehusansatte, studenter og føderale soldater, heter det videre.

Toppbyråkrater i FDA mener at en full godkjenning kan styrke tilliten til vaksinen. Ifølge New York Times antas det at godkjenningen kan være på plass innen helligdagen Labor Day 6. september.

Nye koronarestriksjoner i franske turistmål etter smitteøkning

Det er iverksatt en kriseplan på den franske middelhavsøya Korsika etter at en fjerde smittebølge har rammet landet. På Korsika har myndighetene økt kapasiteten i intensivavdelingene for pasienter med covid-19 og mobilisert ytterligere personell. I Bastia, en av øyas to største byer, har sykehuskapasiteten oversteget 79 prosent.

Det har vært påbud om munnbind i de største byene på Korsika, som er et populært reisemål, siden midten av juli. Smittesituasjonen knyttes til et inntog av turister mot slutten av juli; forrige helg var mer enn 130.000 mennesker innom øya, ifølge nyhetsbyrået AFP. Også i flere kystområder i landet er det innført munnbindpåbud.

Brann i trafo i Mysen

En brann i en transformatorstasjon i Mysen gjorde at 3.630 abonnenter var uten strøm i Indre Østfold og Rakkestad.

Brannen brøt ut i går kveld. Ved 0.45-tiden opplyste Øst 110-sentral at den var slukket. Ved 1.30 var ingen uten strøm, ifølge strømbruddskartet til Elvia.

Mol og Sørum videre til semifinale i sandvolleyball

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum fikk has på Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov når det gjaldt som mest og er klare for OL-semifinale i Tokyo.

Det betyr to sjanser til å ta medalje og sånn sett 75 prosent sjanse for norsk medaljejubel på sandvolleyballarenaen i Tokyo. Norge vant kampen i strake sett 21-17, 21–19. Russerne vant gruppefinalen mot Mol og Sørum i strake sett med 21-19, 21–19 tidligere i mesterskapet og sikret gruppeseieren, men i kvartfinalen kom de til kort.