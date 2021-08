Busselskapene venter utålmodig på forbering ved Molde trafikkterminal

– Stor fare for å kjøre på noen

Sikkerheten på Molde trafikkterminal er kritikkverdig, mener busselskapene. – Terminalen i Molde er et skrekkeksempel på hvordan trafikksikkerheten ikke skal være. Faren er stor for at noen blir påkjørt, sier hovedvernombud Harald Sehm i Vy Buss.