Nyheter

Savnet mann funnet omkommet i Rendalen

En 75 år gammel mann er funnet omkommet i Storsjøen i Rendalen i Innlandet. Han dro ut på båttur alene i går ettermiddag.

Den savnede ble funnet omkommet av et redningshelikopter klokka 1.58 i natt, ifølge Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet.

Elsparkesyklist skadd i Stavanger

En kvinne i 30-årene ble tatt med til sykehus for sjekk etter en ulykke på elsparkesykkel i Stavanger. Politiet har opprettet sak for alkoholpåvirket kjøring.

Ifølge Sørvest politidistrikt skjedde ulykken i Vågen, og nødetatene ble varslet klokka 1.30 i natt.

Infrastrukturpakke lagt fram i Senatet

En gruppe senatorer la i natt norsk tid fram en infrastrukturpakke til nesten 1.000 milliarder dollar for Senatet, etter flere dager med forhandlinger. Dermed kan debatten om pakken begynne. Hvis den blir vedtatt, vil det bety enorme pengesummer til nye motoreier, broer, vann og avløp, bredbånd og annen infrastruktur.

Lovforslaget endte opp med å være rundt 2.700 sider langt, og senatorene kan snart begynne å saumfare det. Det ventes at det endelige forslaget ikke vil ligge langt unna rammene som gjennom flere uker er blitt framforhandlet med Det hvite hus. Chuck Schumer, som leder Demokratene i Senatet, sa at en endelig avstemning kan holdes «i løpet av noen dager».

Båt på land i Nordhordland

En båt med fire personer har kjørt på land i Romarheimsfjorden i Alver kommune i Vestland fylke. Vest politidistrikt fikk melding om hendelsen klokka 4.20 i natt.

– Alle våkne og prater. En eller to personer har trolig vært i sjøen., melder operasjonssentralen.

240 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 240 koronasmittede i Norge. Det er 104 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 312 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 204, så trenden er stigende.

Soldater håndhever nedstengning i Sydney

I Sydney, Australias største by, er 300 soldater innkalt for å hjelpe politiet med å håndheve strenge smitteverntiltak i byen, der deltasmitten har spredt seg. Myndighetene i delstaten New South Wales har slitt med å slå ned utbruddet av den svært smittsomme deltavarianten i Sydney, og med å sikre at befolkningen følger de strenge smittevernanbefalingene.

Mer enn 3.600 tilfeller er registrert siden midten av juni. Mer enn fem millioner innbyggere i storbyen og de omkringliggende områdene går inn i den sjette uken av en nedstengning som etter planen skal vare ut august.

Avis: Utsatte briter vil tilbys en tredje vaksinedose

En tredje dose koronavaksine blir tilbudt rundt 32 millioner briter fra tidlig i september, skriver avisa The Telegraph. Årsaken skal være bekymring for at effektiviteten til vaksinedosene som allerede er satt, kan begynne å avta. Regjeringen planlegger å tilby knappe 2,5 millioner tredjedoser i snitt per uke.

Vaksineringen skal primært gjøres via apoteker, slik at helsevesenet kan prioritere etterslepet av pasienter som har behov for annen behandling. Den såkalte boosterdosen vil tilbys alle som er over 50 år eller i en risikogruppe.