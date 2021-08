Forsker: Tredje vaksinedose unødvendig

Nyheter

243 nye koronasmittede registrert siste døgn – 44 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 243 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 75 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 297 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 200, så trenden er stigende.

I Oslo ble det registrert 44 nye koronasmittede siste døgn. Det er mer enn en firedobling fra samme dag forrige uke da tallet var ni nye smittede.

1,81 millioner nordmenn fullvaksinerte

Nå har 66,6 prosent av befolkningen her i landet, nesten to tredeler, fått første dose av koronavaksinen, mens 33,6 prosent er fullvaksinerte.

I alt er 3.592.111 personer blitt vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, og 1.812.837 personer har fått andre dose. Det viser FHIs statistikk ved midnatt natt til søndag.

Vaksineforsker: Tredje vaksinedose unødvendig

– Det ligger ikke an til at vi trenger en tredje vaksinedose for hele befolkningen i Norge nå, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

– Akkurat nå er det viktigst å få vaksinert flest mulig voksne med to doser, sier Grødeland til Aftenposten.

Florida med ny daglig smittetopp

Det siste døgnet er det registrert 21.683 koronatilfeller i Florida, en økning på 4.590 tilfeller fra dagen før. Det er det høyeste smittetallet på en dag siden starten av pandemien, ifølge helsemyndighetene.

Delstaten har blitt det nye nasjonale episenteret for koronaviruset, og en femdel av alle nye smittetilfeller i USA stammer fra Florida.

Ruud vant sin tredje ATP-tittel

Casper Ruud vant sin tredje tittel på ATP-touren på like mange uker i en regntung finale i Østerrike. En slik trippel har ingen tennisstjerner klart på ti år.

Nordmannen måtte grave dypt for å slå spanjolen Pedro Martinez 2–1 i sett. Finalekampen var i tillegg preget av en flere timer lang regnpause.