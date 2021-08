Feststøy, slagsmål og promillekjøring fylket rundt

Nyheter

Dette var situasjonene politiet fikk å håndtere natt til søndag:

Kl. 00.03, Kristiansund: Klage på feststøy. Pålagt å avslutte festen.

Kl. 00.11, Ålesund: Meldt om slagsmål i sentrum. Ingen personskade. 4 personer bortvist. Ingen anmeldelse.

Kl. 00.56, Surnadal: Meldt om feststøy i sentrum. Festen avsluttet.

Kl. 00.58, Ålesund: Klage på feststøy i sentrum. Festen avsluttet.

Kl. 01.10, Molde: Ordensforstyrrelse offentlig sted. Mann i tenåra nekter å forlate. Pålagt å holde seg borte fra aktuell adresse resten av natten.

Kl. 01.12, Kristiansund: Mann i 20-åra anmeldes for uaktsom kjøring i sentrum.

Kl. 01.43, Surnadal, Todalen: Meldt om promillekjøring. Mann i 20 åra fremstilles for blodprøve, anmeldes.

Kl. 02.08, Ålesund: Meldt om feststøy i sentrum. Pålagt å være rolig til kl 0800.

Kl. 02.09, Hareid: Politiet blir bedt om å bistå en privat person med å få tømt boligen for festdeltakere.

Kl. 02.18, Molde: Meldt om knust rute i en forretning. En person hadde vært inne i butikken, syklet fra stedet. Politiet oppretter sak.

Kl. 02.30, Sykkylven: Fører av moped i lagt et forenkla forelegg for å ha kjørt mot skilt, gjennomkjøring for budt. Passasjer i lagt gebyr for å ikke ha hjelm. Begge i tenåra.

Kl 04.53, Kverve i Ålesund: Meldt om beruset mann i veibanen. Fremstilles for lege