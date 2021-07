Trafikkuhell ved Moa-krysset – to involvert

Nyheter

Fredag i 20.30-tida fikk politiet melding fra et vitne om et trafikkuhell som involverte to biler ved Bunnpris ved Moa-skiftet i Hustadvika.

– Det er snakk om påkjørsel bakfra, og alle nødetatene er på stedet. Men ingen skal være skadd, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett rundt kl. 21.25.

Den forreste av de to bilene skal ha bremset ned for å svinge inn til Bunnpris, og så blitt påkjørt bakfra av den andre.

Ifølge Ferstad var det kun fører i hver av bilene, i begge tilfeller en kvinne i begynnelsen av 20-åra. Den ene er bosatt i Romsdal, den andre hadde operasjonssentralen ikke fått personalia på ennå.

Bilberger kom til stedet ca. 21.25, og Ferstad regnet med at kjøretøyene ville være fjernet innen kort tid.

Trafikken ble en periode dirigert om Krokneset.

– Men begge bilene har stort sett vært ute av vegbanen, så uhellet har ikke gitt særlige trafikale utfordringer, sier Ferstad.