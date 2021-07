Kollisjon på Hjelset: Fire til legevakt, to av dem barn

Nyheter

To biler kolliderte på Eidssetra fredag litt etter kl. 15. Alle nødetatene rykket ut til stedet.

Fire personer var involvert: I den ene bilen en kvinne fra Kristiansund, i den andre en familien fra Sunnmøre med far og to mindreårige barn. Den ene føreren var i 40-åra, den andre i 50-åra.

– Hvor alvorlige er skadene?

– Alle er kjørt til legevakt for sjekk. Det tyder på at tilstanden ikke er alvorlig. Hadde de vært lettere skadd, f eks med beinbrudd, ville de blitt fraktet til akuttmottaket. Så langt tyder situasjonen på at det har gått bra, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett rundt kl. 16.30.

Politiet oppfattet først at det dreide seg om en frontkollisjon, men bildet ble endret da de fikk bedre oversikt.

– Saken skal etterforskes, men foreløpig ser det ut til at en av bilene var i ferd med å kjøre forbi den andre, samtidig som den fremste svingte til venstre, sier Ferstad.