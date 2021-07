Nyheter

Politiet melder om at to biler har frontkollidert på Eidsetra på Hjelset fredag ettermiddag. Trafikkulykken skal ha skjedd like over kl. 15.00.

– Det er meldt om to biler som har frontkollidert. Foreløpig er det uklart skadeomfang. Alle nødetater er på stedet, og vi jobber nå med å skaffe oversikt over situasjonen, sier operasjonsleder Frank Haraldsvik i politiet i Møre og Romsdal.