MOLDE: Hvordan skal man gå fram dersom det er tvil om en bilfører er egnet til fortsatt å ha førerkort? Etter at Romsdals Budstikke skrev om at kravet om det ikke lenger skal være krav om at eldre bilførere over 80 år må gå til legen hvert år og få sjekket helsetilstanden, vil fylkeslegen i Møre og Romsdal gjøre klart hvilke regler som i dag gjelder for å henvise bilførere til å ta ny kjøretest.