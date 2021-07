Hvert år har tusen eldre førere fått førerkortet inndratt

Redd 80-åringene unngår legen for å ikke miste lappen

– Vi er redd for at 80-åringene ikke går til årlig legesjekk i frykt for å miste førerkortet, sier Kjellbjørn Rise Johansen som er politispesialist i trafikk.