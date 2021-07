Nyheter

Klagenemnda ved Høgskolen i Molde har i år hatt 21 saker med mistanke om studenter som har fusket til eksamen. To av sakene er trukket tilbake og i to saker er studentene frikjent for fusk. I 17 av sakene er det konkludert med at det er fusket. Studentene som er tatt har fått annullert eksamen og blitt utestengt i ett til to semester, avhengig av alvorligheten i saken.