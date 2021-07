Bekymringen for om Molde ville beholde tingretten og domstolene er over

– Domstolene blir her

Moldes ordfører Torgeir Dahl er lettet og glad for at det er inngått ny leiekontrakt for lokaler til tingretten og jordskifteretten. – Molde vil være rettssted i minst 20 år til, sier Dahl.