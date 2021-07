Helikopter hentet ut person fra Via Ferrata

Nyheter

En person ble mandag ettermiddag hentet av ambulansehelikopter fra Via Ferrata ved Nesaksla på Åndalsnes.

Romsdalsstigen Via Ferrata består av to tilrettelagte og luftige klatreruter langs fjellet Nesaksla, Introveggen og Vestveggen.

Til Rbnett opplyste politiet rundt kl. 16.15 at helikopteret har vært på et helseoppdrag, og at politiet ikke har vært involvert. Ifølge operasjonsleder Eivind Klokkersund har ambulansehelikopteret hentet ut en person med helseutfordringer.

Åndalsnes Avis, som først omtalte saken, har vært i kontakt med Ivar Brennhovd, daglig leder på Norsk Tindesenter. Det er de som drifter Via Ferrata-en. Han sier dette til Åndalsnes Avis:

– Det er rett og slett en som må ha assistanse for å komme ned. Vi har to guider der som hjelper til på stedet, men det viste seg å være nødvendig med helikopterhjelp. Det er ingen ulykke som har skjedd, men det kan virke som vedkommende har fått en skulder ut av ledd. Så dette går bra. Det er status nå.