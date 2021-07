Nyheter

Fabian Åhrberg opplyser at koronasmitten i fylket har steget markant de siste to ukene. Kun 1-2 prøver per dag var positive for tre uker siden. De siste to ukene har det steget til 5-20 positive prøver hver dag. Nesten alle har Delta-varianten. Også i landet ellers stiger smitten, og Delta dominerer.