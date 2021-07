Nyheter

Politiet meldte om uhellet like før klokka 19 søndag kveld.

I en oppdatering like før klokka 20.30 melder politiet at føreren er fraktet til Molde sjukehus for undersøkelser og behandling. Føreren skal ha vært oppe å gå da uhellet ble varslet om til politiet.

Åstedet er undersøkt, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.