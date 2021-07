Nyheter

Mulig meteor over Østlandet

Flere lysglimt og høye smell over store deler av Østlandet natt til søndag skyldes etter alt å dømme en meteor.

Flere politidistrikt på Østlandet fikk en rekke henvendelser fra folk om høye smell, kraftige lys og mulige nødbluss, men det hele skyldes antakelig en meteor som har passert over Østlandet.

Hendelsen inntraff noen minutter etter klokka 1 natt til søndag. Det er foreløpig usikkert hvor meteoren, eller meteorregnet, kan ha landet.

Ingen medaljekamp i Olaf Tuftes siste OL

Olaf Tufte (45) og hans dobbeltfirer ble ikke blant de to beste i oppsamlingsheatet i Tokyo natt til søndag. Dermed går medaljeracet uten roveteranen, som må nøye seg med B-finale.

Roeren Kjetil Borch vant sitt kvartfinaleheat i singlesculler og er klar for semifinalen.

168 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 168 koronasmittede i Norge. Det er 30 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 200 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 161, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert sju nye koronasmittede siste døgn. Det er 15 under snittet de sju foregående dagene.

Amerikansk seriedrapsmann død

Rodney Alcala, som var dømt til døden for drap på fem unge kvinner og jenter i California på 1970-tallet, har dødd i fengsel av naturlige årsaker. 77-åringen ble i 2010 dømt til døden for fem drap begått mellom 1977 og 1979. I 2012 ble han dømt for ytterligere to drap, men myndighetene mener han kan ha hatt så mange som 130 liv på samvittigheten.

Tyrkiske soldater drept i Syria

To tyrkiske soldater ble drept og to såret da det pansrede kjøretøyet deres ble angrepet, opplyser Tyrkias forsvarsdepartement. Departementet sier at deres styrker umiddelbart svarte på angrepet, som skal ha skjedd i området al-Bab nordvest i Syria, melder Reuters.

Koronaprotester mot Bolsonaro

I Brasil har flere tusen mennesker demonstrert i flere byer mot myndighetenes håndtering av pandemien. Flere krever riksrettssak mot president Jair Bolsonaro.

Smitten med deltavarianten av koronaviruset fortsetter å øke i landet, og demonstrantene krevde flere vaksiner og økonomisk bistand, skriver nyhetsnettstedet G1. Demonstrasjonene ble organisert av fagbevegelsen og grupper på venstresiden og fant sted i minst 13 provinshovedsteder, inkludert Rio de Janeiro, Recife og Salvador.