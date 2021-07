Nyheter

– Vi har hatt et veldig tett dialog og samarbeid med jazzfestivalen. De har gjort alt de kunne for å ta de nødvendige smittevernehensyn på sine arrangement. Vi har også hatt en god dialog med utebransjen i forkant og undervegs, og det har også vært kontrollører ute under festivalen. I all hovedsak er det gode tilbakemeldinger om at utestedene gjør det de kan for å ivareta smittevern, sier Rakvåg Roald.