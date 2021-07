Selvfølgelig blir vi skremt av dette

Nyheter

Mange er døde og hundretusener evakuert fra hjemmene sine etter kraftige oversvømmelser i Henan-provinsen sentralt i Kina. Katastrofen inntreffer etter det kinesiske meteorologer omtaler som det verste regnværet på tusen år, ifølge Reuters.

Folk i de ekstremt tørkerammede delstatene vest i USA og Canada forbereder seg på mer ødeleggelser fra skogbranner. Kjempestore branner tar liv, ødelegger byer og påfører enorme lidelser og kostander. New York og deler av det østlige USA var tirsdag dekket av grå tåke som følge av brannene som raser på østkysten og i Canada.

Tusenvis av brannfolk kjemper mot flere store skogbranner som herjer i Russland, hovedsakelig i det østre Sibir. I delrepublikken Sakha var det 196 skogbranner som dekket et område på nærmere 2.900 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område større enn Luxembourg.

Styrtregnet og flommene i Europa har vært sjokkartet. Byer er ødelagt, lokalsamfunn bokstavelig talt under vann og hundrevis av døde. Antallet dødsofre etter flommen i Mellom-Europa har steget til minst 200. Fortsatt er over 200 personer savnet.

Forskere har i årevis advart om at ekstremvær vil bli hyppigere og mer voldsomt på grunn av klimaendringene. Men sjøl de er overrasket over alle meldingene om ekstremvær som har kommet den siste tiden. – Det spesielle nå er at det er ekstremvær over store områder og at det er flere forskjellige hendelser på flere kontinenter. Det er nokså uvanlig, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Inger Hanssen-Bauer, til NRK.

Ekstremvær har alltid rammet menneskeheten. Men hyppigheten av værrekorder forteller oss at en dramatisk endring skjer nå. En studie fra i fjor, hvor også norske vassdrag var inkludert, viste at de siste 30 årene har vært mest preget av flom i løpet av de siste 500 årene. Styrtregn har blitt langt vanligere enn for bare kort tid tilbake. Dette er skremmende. Vi kommer til å bli tvunget til å handle snart. Og må innrette oss på å planlegge for et annet vær enn vi har hatt før.