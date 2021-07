Nå får du se mer av Jazzlogen. – Enda morsommere i år enn i fjor

I likhet med fjoråret er det også et annerledesår for Moldejazz. Likevel er Jazzlogen mer synlig i år ettersom de dukker opp rundt om kring i byen. – Vi får spille og gjort mye gjennom uka, og det er vi veldig takknemlig for.