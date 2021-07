Hovedtillitsvalgt NSF reagerer på kommunens prioriteringer:

– Folk tror at alle på jobb i helsetjenesten er vaksinert – slik er det ikke

Frustrasjon over at helsepersonell i aldersgruppa 25 – 39 blir blant de siste som får vaksine. Kommuneoverlegen mener at et tilstrekkelig antall helsepersonell vaksinert.