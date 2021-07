Presset kommuneøkonomi - flere må ta grep

Nyheter

Netto driftsresultat er summen av kommunens inntekter minus utgifter. Det regnes som den viktigste indikatoren for hvordan den økonomiske situasjonen er i en kommune. I 2017 var netto driftsresultat for kommunene i Møre og Romsdal i gjennomsnitt 3,3 prosent av brutto driftsinntekter. I 2020 var gjennomsnittet sunket til 1 prosent. Det er godt under landsgjennomsnittet på 2,5 prosent. Holder vi gasskommunen Aukra utenom blir resultatet for Møre og Romsdal enda svakere: 0,4 prosent.