Nyheter

Prisutdeling i Cannes

To norske filmer er aktuelle under filmfestivalen i byen Cannes på Frankrikes sørkyst. Den norske manusforfatteren og filmskaperen Eskil Vogt er aktuell med filmen «De uskyldige», som har fått innpass i «en certain Regard»-kategorien. Han er også aktuell som medmanusforfatter av Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske», som konkurrerer i hovedkonkurransen. Filmfestivalen ble arrangert for første gang i 1946.

Markering på Eidsvolls plass i Oslo: Evakuer barna fra Moria nå

Kunstprosjektet Europe "Look Me In The Eyes" er en felles markering for mennesker på flukt i cirka 17 byer rundt om i Europa. Markeringen begynner klokken 11 med appell fra Kristina Quintano og Håkon Frode Særsten. Arrangementet varer i ca. 45 minutter.

25 år siden TWA flight 800 eksploderte og styrtet

230 mennesker omkom da et fly fra TWA eksploderte og styrtet i Atlanterhavet 12 minutter etter avgang fra John F. Kennedy-flyplassen i New York 17. juli 1996. Årsaken er aldri fastslått med sikkerhet.

Fotball: Eliteserien

I dag spilles det to kamper i den trettende runden av eliteserien i fotball. Kampene er Odd – Viking, Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt.

Fotball: Obos-ligaen

Serierunde tolv sparkes i gang i Obos-ligaen. Kampene er Aalesund – Jerv, Sandnes Ulf – HamKam, Sogndal – Grorud, Start – Raufoss, Stjørdals/Blink – KFUM Oslo, Ullensaker/Kisa – Strømmen og Åsane – Ranheim.

Fotball: Toppserien

Runde ni av Toppserien fortsetter i dag. Kampene er Rosenborg – Sandviken, Kolbotn – Klepp og Arna-Bjørnar – Lyn.

Tour de France fortsetter

Den 20. etappen av Tour de France sykles. Etappen er på 30,8 kilometer og går mellom Libourne – Saint-Émilion.