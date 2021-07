Nyheter

Polsk mann omkom i drukningsulykke i Drammen

En polsk mann i 40-årene omkom i en drukningsulykke i Inntakern på Konnerud i Drammen sent fredag kveld. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men klokken 00.28 ble vedkommende erklært død av lege på stedet.

Mannen er trolig gjestearbeider, og politiet sier til NTB at de ikke har noen grunn til å tro at mannen har familie i Norge. De har vært i kontakt med Kripos, som håndterer varslingen av familien i Polen.

700 evakueres etter demningsbrudd vest i Tyskland

En demning langs elven Rur vest i delstaten Nordrhein-Westfalen brast fredag kveld og utløste evakueringen av om lag 700 personer fra byen Wassenberg, melder CNN.

Myndigheten frykter at flere demninger kan briste og følger situasjonen ved reservoarene i regionen nøye. Flere sluser er åpnet for å lette trykket på demningene.

216 nye koronasmittede registrert siste døgn – 45 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 216 koronasmittede i Norge. Det er 46 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 160 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 173, så trenden er synkende.

Det er registrert 45 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 23 over snittet de sju foregående dagene, 24 flere enn på torsdag, og 23 flere enn samme dag forrige uke.

Skogbrannene vokser på USAs vestkyst – flere evakueres

Det har ikke lyktes å hindre at en enorm skogbrann sprer seg sør i Oregon og flere har fått beskjed om å forlate hjemmene sine. I deler av California er det varslet faretruende vær med lynnedslag uten regnbyger, noe som kan føre til flere branner.

Den såkalte Bootleg-brannen nær Oregons grense mot California har vokst til over 970 kvadratkilometer, et område større enn New York City. Brannen er den desidert største aktive brannen i USA, og det er kun kontroll på 7 prosent av den.