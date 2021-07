Bergingsaksjon for fritidsbåt i trøbbel ved Dryna

Nyheter

Hovedredningssentralen for Sør-Norge meldte ved 1330-tida lørdag ettermiddag at en fritidsbåt hadde framdriftsproblemer mellom Dryna og Brattvågen. Sjøressurser fra helse og brann, og rutetrafikk i nærheten ble varslet. Havaristen ble slept til trygg havn, meldte HRS.

- Det var tre personer om bord i den 26 fot store plastsnekka, som drev med vær og vind på fjorden ikke så langt unna Dryna. Det opplyser Oddgeir Andersen, redningsleder for Hovedredningssentral Sør-Norge, HRSN, til Rbnett.

Han forteller at det var en observant kar i Brattvåg som oppdaget båten som lå og drev, og at en person signaliserte behov for hjelp.

- Vi satte i gang aksjon og koblet inn fartøy i nærheten; både ambulansebåt, ferje, rutebåt og en skyssbåt på seilas. Det ble også sendt ut vannskuter fra brannvesenet i Brattvåg. Tilgjengelige ressurser ble tatt i bruk - det var sterk vind og en del sjø, en kunne frykte at båten kunne gå på land, seir Andersen.

Snekka ble tatt underslep av skyssbåten, som så fikk båten inn til Brattvåg, sier Andersen.