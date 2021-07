Nyheter

Politiet meldte like før klokka 07 fredag morgen om trafikkulykke mellom personbil og lastebil på RV 64 Nordsidevegen mellom Åndalsnes og Isfjorden i Rauma.

Det var tre personer i bilene, to av dem blir fraktet til Molde sjukehus i ambulanse, ifølge politiet.

Politiet meldte om redusert fremkommelighet på stedet, og oppdaterte kl 0720 om at det er åpnet for dirigering for personbiler mellom Åndalsnes og Isfjorden etter ulykken. Stengt for større kjøretøy.

Saka oppdateres.