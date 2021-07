Dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet

Nyheter

Politiet meldte ved 07-tida fredag morgen om trafikkulykke mellom personbil og lastebil på RV 64 Nordsidevegen mellom Åndalsnes og Isfjorden i Rauma.

Tenåringer til sjukehus etter front mot front-kollisjon Front mot front-kollisjon mellom personbil og lastebil mellom Åndalsnes og Isfjorden.

Det var tre personer i bilene, to av dem blir fraktet til Molde sjukehus i ambulanse, ifølge politiet.

Vegen var en periode stengt ved ulykkesstedet, men ble etter hvert delvis åpnet så personbiler kunne dirigeres forbi.

OPPDATERING: Vegtrafikksentralen melder like før kl 0830 at Fv 64 Møre og Romsdal er åpnet for dirigering for alle kjøretøy mellom etter ulykken tidligere i morges.